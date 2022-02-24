Джонсон: Мы сможем полностью исключить российские банки от финансовой системы Великобритании

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Великобритании в рамках нового пакета санкций против России запретят российским банкам осуществлять платежи в фунтах и долларах. Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон сообщил в четверг, выступая в Палате общин британского парламента.

«Мы сможем полностью исключить российские банки от финансовой системы Великобритании, которая, разумеется, является крупнейшей в Европе с большим отрывом. Мы запретим им доступ к фунту и клиринговым расчетам через британские [финансовые структуры]. С учетом того, что половина российской торговли в настоящее время осуществляется в долларах и фунтах, я рад объявить, что Палата представителей США принимает схожие меры», — сказал он.