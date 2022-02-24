Режим чрезвычайного положения введен в Молдавии
22:05 24.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Объявить чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова начиная с 24 февраля 2022 года сроком на 60 дней», — зачитала проект решения в своем выступлении перед депутатами премьер-министр Наталья Гаврилица. Документ был одобрен единогласно, констатировал председатель законодательного органа Игорь Гросу.
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