Генсек ООН: Я повторяю свой призыв к президенту Путину: остановите военную операцию

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия должна остановить военную операцию на Украине и вернуть войска, так как эти действия противоречат Уставу ООН, заявил в четверг журналистам генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

«Эти односторонние действия прямо противоречат Уставу ООН. Устав ясно говорит о том, что все члены должны воздерживаться в международных отношениях от угроз или использования силы против территориальной целостности и политической независимости любых государств», — сказал он.

«Использование силы одной страной против другой является отказом от принципов, которые каждая страна обязалась соблюдать, — отметил генсекретарь. — Это касается нынешнего военного наступления. Это против Устава ООН, это неприемлемо, однако это не необратимо». «Я повторяю свой призыв к президенту [России Владимиру] Путину: остановите военную операцию и верните военнослужащих обратно в Россию», — заявил генсекретарь.