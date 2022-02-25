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НОВОСТИ

МАГАТЭ получило из Украины сообщение по поводу Чернобыльской АЭС

23:00 24.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что «неизвестные вооруженные силы» взяли под контроль Чернобыльскую АЭС, станция не получила повреждений. Об этом заявил в четверг генеральный директора агентство Рафаэль Гросси, заявление которого приводит пресс-служба МАГАТЭ.

МАГАТЭ особо подчеркнуло, что с серьезной обеспокоенностью следит за ситуацией на Украине и призывает к максимальной сдержанности во избежание любых действий, которые могут поставить под угрозу ядерные объекты этой страны. Так, украинский оператор сообщил МАГАТЭ, что поддерживает связь с действующими украинскими АЭС, которые работают безопасно и надежно.

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