Байден: В отношениях США и России полный разрыв прямо сейчас
22:33 24.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В отношениях США и России полный разрыв прямо сейчас, если они продолжат идти в отношении Украины тем путем, которым идут сейчас», — сказал он.
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