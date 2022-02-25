Байден: В отношениях США и России полный разрыв прямо сейчас

22:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден исходит из того, что отношения между Вашингтоном и Москвой сейчас уже фактически полностью разрушены в свете событий на Украине. Об этом американский лидер заявил в четверг в Белом доме, выступая с речью, которая касалась решения России о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса.

«В отношениях США и России полный разрыв прямо сейчас, если они продолжат идти в отношении Украины тем путем, которым идут сейчас», — сказал он.