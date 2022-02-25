Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине
09:00 25.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине. Соответствующий документ опубликован в ночь на пятницу на сайте украинского лидера.
«Объявить и провести всеобщую мобилизацию», — говорится в документе. Такое решение, как сказано в указе, принято «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований».
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