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Второй пакет санкций ЕС затрагивает 70% банковского рынка РФ и госкомпании — глава ЕК

09:05 25.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй пакет санкций Евросоюза затрагивает 70% российского рынка банковских услуг и ключевые государственные компании, в том числе оборонные. Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе по итогам экстренного саммита ЕС по Украине.

«Впервые в этот пакет включены финансовые санкции, которые лишат Россию доступа к наиболее важным рынкам капитала. Теперь мы нацеливаемся на 70% российского рынка банковских услуг, а также ключевые государственные компании, в том числе оборонные», — сказала она.

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