Украина утратила контроль над островом Змеиный — украинская Госпогранслужба
09:20 25.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина потеряла контроль над островом Змеиный, расположенным в Черном море близ границы с Румынией и относящийся к Одесской области. Об этом сообщила в четверг вечером Государственная пограничная служба Украины.
«По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен», — передает Госпогранслужба на своей странице в «Фейсбуке».
Ведомство передает, что утеряна связь с украинскими пограничниками и военнослужащими, находящимися на острове.
Остров Змеиный расположен примерно в 35 км восточнее материкового побережья на широте дельты Дуная. Статус Змеиного имел важное значение при рассмотрении в Международном суде ООН территориального спора между Украиной и Румынией о делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны, богатых запасами нефти и газа. 3 февраля 2009 года было вынесено решение, по которому Змеиный признан островом, а не скалой, что пыталась доказать Румыния.
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