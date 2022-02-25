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Украина утратила контроль над островом Змеиный — украинская Госпогранслужба

09:20 25.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина потеряла контроль над островом Змеиный, расположенным в Черном море близ границы с Румынией и относящийся к Одесской области. Об этом сообщила в четверг вечером Государственная пограничная служба Украины.

«По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен», — передает Госпогранслужба на своей странице в «Фейсбуке».

Ведомство передает, что утеряна связь с украинскими пограничниками и военнослужащими, находящимися на острове.

Остров Змеиный расположен примерно в 35 км восточнее материкового побережья на широте дельты Дуная. Статус Змеиного имел важное значение при рассмотрении в Международном суде ООН территориального спора между Украиной и Румынией о делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны, богатых запасами нефти и газа. 3 февраля 2009 года было вынесено решение, по которому Змеиный признан островом, а не скалой, что пыталась доказать Румыния.

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