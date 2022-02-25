0
0
118
НОВОСТИ

Глава британского МИД считает, что санкции Лондона «изуродуют российскую экономику»

10:05 25.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс утверждает, что новые антироссийские санкции нанесут серьезный урон экономике России.

«Перекрывая основные финансовые потоки стоимостью несколько миллиардов фунтов, мы изуродуем экономику России, затормозим ее развитие в краткосрочной и долгосрочной перспективе», — предположила министр в статье для газеты «Дейли телеграф». При этом она снова допустила возможность отключения РФ от системы платежей SWIFT.

Трасс также отметила, что намерена совершить визиты в США и европейские страны, чтобы координировать «единый решительный ответ на агрессию».

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о введении против России нового пакета санкций в связи с российской операцией на Украине. В частности, рестрикции были применены в отношении ВТБ, Ростеха, Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной судостроительной корпорации, «Уралвагонзавода». Кроме того, авиакомпании «Аэрофлот» было запрещено совершать рейсы в Соединенное Королевство. Лондон также установил лимит на размер денежных средств, которые граждане РФ могут хранить на счетах в британских банках: он составит 50 тыс. фунтов (66,8 тыс. долларов).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

10:20 25.02.2022
У военных кораблей РФ будет право пройти через турецкие проливы даже в случае их закрытия — МИД Турции
0
31
09:20 25.02.2022
Украина утратила контроль над островом Змеиный — украинская Госпогранслужба
0
62
09:00 25.02.2022
Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине
0
56
20:27 24.02.2022
ВС РФ вышли к Херсону и разблокировали Северо-Крымский канал
0
238
13:05 24.02.2022
В ЛНР сообщают о двух сбитых украинских Су-24 вблизи поселков Смелое и Степовое
0
302
11:20 24.02.2022
Сложившие оружие подразделения украинской армии не подвергаются ударам - Минобороны РФ
0
319
11:05 24.02.2022
Глава ДНР заявил об уничтожении штаба ОСС в Донбассе
0
323
09:32 24.02.2022
Военная инфраструктура авиабаз Украины выведена из строя, средства ПВО подавлены — МО РФ
0
324
09:05 24.02.2022
ДНР наносит удары по позициям ВСУ по всей линии соприкосновения, заявил Басурин
0
312
09:00 24.02.2022
ВС РФ не наносят удары по городам Украины, военные цели поражаются точным оружием — МО РФ
0
315

Возврат к списку