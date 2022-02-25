Глава британского МИД считает, что санкции Лондона «изуродуют российскую экономику»
10:05 25.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс утверждает, что новые антироссийские санкции нанесут серьезный урон экономике России.
«Перекрывая основные финансовые потоки стоимостью несколько миллиардов фунтов, мы изуродуем экономику России, затормозим ее развитие в краткосрочной и долгосрочной перспективе», — предположила министр в статье для газеты «Дейли телеграф». При этом она снова допустила возможность отключения РФ от системы платежей SWIFT.
Трасс также отметила, что намерена совершить визиты в США и европейские страны, чтобы координировать «единый решительный ответ на агрессию».
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о введении против России нового пакета санкций в связи с российской операцией на Украине. В частности, рестрикции были применены в отношении ВТБ, Ростеха, Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной судостроительной корпорации, «Уралвагонзавода». Кроме того, авиакомпании «Аэрофлот» было запрещено совершать рейсы в Соединенное Королевство. Лондон также установил лимит на размер денежных средств, которые граждане РФ могут хранить на счетах в британских банках: он составит 50 тыс. фунтов (66,8 тыс. долларов).
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