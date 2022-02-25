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У военных кораблей РФ будет право пройти через турецкие проливы даже в случае их закрытия — МИД Турции

10:20 25.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, однако даже в этой ситуации у РФ будет право использовать их для возвращения флота на базу. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Украина сделала нам официальный запрос [по закрытию проливов для прохода российских военных кораблей]. Положения Конвенции Монтрё предельно ясны и точны. До сегодняшнего дня Турция без колебаний выполняла Конвенцию Монтрё. В войне, в которой Турция не является одной из сторон, могут быть приняты меры в отношении участвующих в ней стран. Турция может ограничить проход военных кораблей через проливы. Однако Конвенция Монтрё также предусматривает, что корабли участвующих в войне стран могут возвращаться на свои базы, и это должно быть им разрешено», — цитирует министра газета «Хюрриет».

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