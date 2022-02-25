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Американские санкции не скажутся на сотрудничестве США и России по МКС — НАСА

10:32 25.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) продолжает сотрудничать с Роскосмосом по Международной космической станции (МКС), несмотря на введение Вашингтоном ограничительных мер из-за ситуации с Украиной. Об этом представитель американского космического ведомства заявил в четверг телекомпании Си-эн-эн.

«Новые меры контроля экспорта позволяют США и России продолжить сотрудничество в гражданской космической области», — отметил представитель НАСА. По его словам, космическое ведомство США «поддерживает работу по безопасной эксплуатации МКС со всеми международными партнерами, включая госкорпорацию „Роскосмос“.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что прекращение сотрудничества США и РФ по космосу может грозить неконтролируемым сходом с орбиты МКС и ее падением на США, Канаду, Индию или Китай. Он напомнил, что коррекция орбиты МКС, ее уклонение от опасных сближений с космическим мусором производится исключительно двигателями российских грузовых кораблей «Прогресс МС».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что санкции США и их союзников ударят по высокотехнологическому сектору РФ, а также по ее космической программе. По его словам, Америка перекроет более половины импорта высоких технологий в Россию, что нанесет удар по способности РФ продолжать модернизировать ВС. Байден подчеркнул, что это нанесет вред в том числе космической программе России.

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