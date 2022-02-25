Обрушение произошло в шахте в Ростовской области, под завалами могут быть трое — источник

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое рабочих, по предварительным данным, находятся под завалами после обрушения породы в шахте «Обуховская» в Ростовской области. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«В 08:35 в шахте „Обуховская“ в городе Зверево произошло обрушение породы. Предварительно, трое горнорабочих находятся под завалами», — сказал собеседник агентства.