Дарига Назарбаева заявила о сложении полномочий депутата Мажилиса Казахстана

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дарига Назарбаева, дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, заявила о сложении полномочий депутата Мажилиса (нижней палаты парламента). Об этом в пятницу сообщил казахстанский портал Zakon.kz.

«Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата Мажилиса парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности», — говорится в обращении Назарбаевой, опубликованном на портале.

Назарбаева выразила благодарность казахстанцам, голосовавшим за партию «Нур Отан» («Свет отечества»), однопартийцам и руководству страны за оказанное доверие. «Трагические январские события показали, что без мирного неба, без единства народа Казахстана не будет процветания и дальнейшего развития нашей страны. Все случившееся — это огромная трагедия всего нашего народа. Считаю, что необходимо провести тщательное и объективное расследование всего произошедшего, в результате которого виновные должны понести справедливое наказание, а невиновные должны быть освобождены», — отметил она.

Назарбаева призвала народ Казахстана продемонстрировать единство и сплоченность ради сохранения настоящего и будущего страны, ее национального суверенитета и независимости. «Буду и дальше служить своей стране и ее интересам. И должности для этого не нужны», — заявила она.

58-летняя Назарбаева занимала должность депутата Мажилиса с января 2021 года. В разные годы работала председателем Сената (верхней палаты парламента), заместителем премьер-министра Казахстана, директором Фонда первого президента республики.