Дарига Назарбаева заявила о сложении полномочий депутата Мажилиса Казахстана
11:05 25.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дарига Назарбаева, дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, заявила о сложении полномочий депутата Мажилиса (нижней палаты парламента). Об этом в пятницу сообщил казахстанский портал Zakon.kz.
«Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата Мажилиса парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности», — говорится в обращении Назарбаевой, опубликованном на портале.
Назарбаева выразила благодарность казахстанцам, голосовавшим за партию «Нур Отан» («Свет отечества»), однопартийцам и руководству страны за оказанное доверие. «Трагические январские события показали, что без мирного неба, без единства народа Казахстана не будет процветания и дальнейшего развития нашей страны. Все случившееся — это огромная трагедия всего нашего народа. Считаю, что необходимо провести тщательное и объективное расследование всего произошедшего, в результате которого виновные должны понести справедливое наказание, а невиновные должны быть освобождены», — отметил она.
Назарбаева призвала народ Казахстана продемонстрировать единство и сплоченность ради сохранения настоящего и будущего страны, ее национального суверенитета и независимости. «Буду и дальше служить своей стране и ее интересам. И должности для этого не нужны», — заявила она.
58-летняя Назарбаева занимала должность депутата Мажилиса с января 2021 года. В разные годы работала председателем Сената (верхней палаты парламента), заместителем премьер-министра Казахстана, директором Фонда первого президента республики.
НОВОСТИ
- 12:20 25.02.2022
- ВДВ России взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС
- 12:05 25.02.2022
- Число выявленных за пандемию случаев заражения коронавирусом в России превысило 16 млн
- 12:00 25.02.2022
- Суд в Новосибирске смягчил режим принудительного лечения «шаману» Габышеву
- 11:32 25.02.2022
- Гарнизон ВСУ острова Змеиный сдался подразделениям ВС РФ — Минобороны РФ
- 11:30 25.02.2022
- Сбер: Клиенты могут, как и раньше, совершать все операции, никаких ограничений нет
- 11:20 25.02.2022
- Зеленский заявил, что погибли 137 украинских военных, 316 ранены
- 11:00 25.02.2022
- Обрушение произошло в шахте в Ростовской области, под завалами могут быть трое — источник
- 10:32 25.02.2022
- Американские санкции не скажутся на сотрудничестве США и России по МКС — НАСА
- 10:20 25.02.2022
- У военных кораблей РФ будет право пройти через турецкие проливы даже в случае их закрытия — МИД Турции
- 10:05 25.02.2022
- Глава британского МИД считает, что санкции Лондона «изуродуют российскую экономику»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать