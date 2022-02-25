Зеленский заявил, что погибли 137 украинских военных, 316 ранены

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 137 украинских военных погибли за последние сутки, еще 316 получили ранения.

«По предварительным данным, к сожалению, мы потеряли за сегодня уже 137 наших героев, наших граждан, из них 10 офицеров. Ранены 316», — сказал он в видеообращении к украинцам в ночь на пятницу, которое разметил в своем телеграм-канале.