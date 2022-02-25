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Суд в Новосибирске смягчил режим принудительного лечения «шаману» Габышеву

12:00 25.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заельцовский районный суд Новосибирска смягчил режим принудительного лечения Александру Габышеву, который называет себя «шаманом». Об этом ТАСС сообщил его защитник Алексей Прянишников.

«Заельцовский районный суд Новосибирска смягчил режим принудительного лечения якутскому „шаману“ Александру Габышеву. При условии вступления постановления суда в силу следующие шесть месяцев он проведет в психиатрической больнице специализированного типа, без интенсивного наблюдения, как это было первоначально. Вопрос о том, в какой регион он будет направлен, будет решаться после вступления постановления в силу», — сказал он.

В сентябре 2020 года в отношении Габышева избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде по уголовному делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. После этого Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») за нанесение с помощью самодельного меча колотой раны бойцу спецназа Росгвардии. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым, и городской суд Якутии постановил назначить ему принудительные меры медицинского характера. До вступления решения в силу Габышев оставался в СИЗО, после этого был отправлен в медучреждение. В сентябре 2021 года Верховный суд Якутии признал законным решение назначить Габышеву принудительное лечение.

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