Гарнизон ВСУ острова Змеиный сдался подразделениям ВС РФ — Минобороны РФ
11:32 25.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
арнизон ВСУ на острове Змеиный в Черном море в составе 82 военнослужащих добровольно сдался подразделениям ВС РФ. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских вооруженных сил 82 украинских военнослужащих. В настоящее время с них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях. В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям», — сказал Конашенков.
По его словам, еще 11 военнослужащих 53 отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в районе Николаевска. Также одно из подразделений морских пехотинцев 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ вышло на контакт с командованием народной милиции ДНР и запросило коридор для выхода на территорию республики. После сдачи оружия они также смогут вернуться к своим семьям.
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