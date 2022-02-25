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НОВОСТИ

Сбер: Клиенты могут, как и раньше, совершать все операции, никаких ограничений нет

11:30 25.02.2022

Сбербанк ответил на самые распространенные вопросы клиентов, связанные с работой под санкциями:

– Какие ограничения возникли после введения санкций?

Клиенты Сбера могут, как и раньше, совершать все операции. Никаких ограничений сейчас нет – банк и все его сервисы работают в обычном режиме.

– Как купить или продать валюту?

Обменять валюту по текущему курсу можно в отделениях Сбера или в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

– Могу ли я получить валюту со своего счета?

Да, все средства, находящиеся на вашем валютном счете, доступны по первому требованию.

– Мне нужно перевести валюту клиенту, находящемуся за рубежом. Как это сделать?

Валютные переводы работают в обычном режиме, вы можете сделать перевод. Однако из-за дополнительной проверки на стороне контрагентов время проведения операций может быть увеличено. Сбер изучает, какие ограничения коснутся нашей работы с зарубежными корреспондентскими счетами в конце марта.

– Смогу ли я пользоваться за рубежом картой Сбера?

Да, вы можете совершать операции по картам Visa и MasterCard в обычном режиме без ограничений.

– Будет ли работать приложение СберБанк Онлайн?

Да, мобильная и web-версия приложения СберБанк Онлайн работают, как и раньше.

– Смогу ли я расплачиваться с помощью ApplePay, GooglePay?

Да, ApplePay и GooglePay работают с картами Сбера как и раньше.

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