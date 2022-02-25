Число выявленных за пандемию случаев заражения коронавирусом в России превысило 16 млн

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 123 460, до 16 052 028, сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,78%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 167 310, до 13 139 971. Днем ранее в штабе сообщили о 136 433 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 787, до 349 365. Днем ранее было выявлено 762 смерти.