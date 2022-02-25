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ВДВ России взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС

12:20 25.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения ВДВ России 24 февраля взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС, персонал продолжает обслуживание станции в штатном режиме. Об этом сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вчера, 24 февраля, подразделениями Воздушно-десантных войск России взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС. С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС», — сказал он.

По словам Конашенкова, персонал АЭС продолжает обслуживать объекты АЭС в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку. Совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по обороне станции являются гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации», — отметил он.

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