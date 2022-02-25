ВС РФ вывели из строя 118 военных объектов Украины — Минобороны РФ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские вооруженные силы вывели из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины в ходе проведения операции по демилитаризации. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в пятницу.

«В ходе проведения специальной военной операции российскими вооруженными силами выведено из строя 118 военных объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и „Оса“, 36 радиолокационных станций», — сказал Конашенков.