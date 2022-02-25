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НОВОСТИ

В МУС сообщили о возможности расследования военных преступлений на Украине с 2014 года

13:00 25.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный уголовный суд (МУС) следит за развитием событий на Украине и может начать расследование совершенных на ее территории актов геноцида, преступлений против человечества и военных преступлений. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении прокурора юридической инстанции Карима Хана.

«Я напоминаю всем сторонам, ведущим военные действия на Украине, что <…> мое ведомство вправе воспользоваться своими полномочиями и расследовать любой акт геноцида, преступления против человечества или военные преступления, совершенные на территории Украины с 20 февраля 2014 года», — отмечается в тексте.

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