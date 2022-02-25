В результате обстрела школы в Горловке погибли двое учителей — мэр города

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое учителей погибли в пятницу в результате попадания снаряда украинских силовиков в здание школы в городе Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил в пятницу мэр Иван Приходько.

«В результате обстрела школы № 50 погибло двое учителей», — написал он в своем телеграм-канале.