В результате обстрела школы в Горловке погибли двое учителей — мэр города
13:05 25.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двое учителей погибли в пятницу в результате попадания снаряда украинских силовиков в здание школы в городе Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил в пятницу мэр Иван Приходько.
«В результате обстрела школы № 50 погибло двое учителей», — написал он в своем телеграм-канале.
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