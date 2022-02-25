РФ запрещает прилет или транзит самолетов, связанных с Великобританией
13:20 25.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия запрещает прилет и транзит всех самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, следует из сообщения Росавиации.
«25 февраля 2022 года с 11:00 по московскому времени введено ограничение на использование воздушного пространства Российской Федерации для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании, в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В Росавиации напомнили, что эта мера принята в соответствии с положениями Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между РФ и Великобританией «в качестве ответных шагов на недружественные решения авиавластей Великобритании». Накануне Росавиация направила Великобритании предложение провести консультации о соблюдении вопроса правил полетов между двумя государствами. «Сегодня утром от коллег из Великобритании получен отрицательный ответ. Это является основанием для принятия Российской стороной зеркальных мер в соответствии с положениями Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Россией и Великобританией с целью соблюдения принципа паритета и равных прав для авиакомпаний», — отметили в Росавиации.
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