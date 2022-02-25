Никаких ракетных ударов по Киеву Вооруженные силы России не наносили — источник в МО РФ
13:32 25.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские вооруженные силы не наносили ракетных ударов по Киеву. Об этом сообщил ТАСС источник в Минобороны России в пятницу.
«Никаких ракетных ударов по Киеву, о героизме которого в годы Великой Отечественной [войны] наконец-то вспомнил В. Зеленский, российские вооруженные [силы] не наносили», — заявил источник.
По словам собеседника агентства, появление яркого факела над городом 25 февраля с последующим падением на жилой дом имеет совершенно иное объяснение.
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