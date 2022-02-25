Вариант отправки войск НАТО на Украину не рассматривается — Бюро нацбезопасности Польши
14:00 25.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возможность отправки войск НАТО или Польши на Украину в настоящее время не рассматривается. Об этом заявил в пятницу в эфире радиостанции «Зет» глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.
«Об отправке войск альянса или войск Польши на Украину речи не идет», — сказал он. «На сегодняшний день это вообще не рассматривается», — указал Солох.
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