Вариант отправки войск НАТО на Украину не рассматривается — Бюро нацбезопасности Польши

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможность отправки войск НАТО или Польши на Украину в настоящее время не рассматривается. Об этом заявил в пятницу в эфире радиостанции «Зет» глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

«Об отправке войск альянса или войск Польши на Украину речи не идет», — сказал он. «На сегодняшний день это вообще не рассматривается», — указал Солох.