Российские ВС в ходе спецоперации на Украине сбили 11 летательных аппаратов — МО РФ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские вооруженные силы в ходе спецоперации на территории Украины сбили пять боевых самолетов, один вертолет и пять беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Сбито: пять боевых самолетов, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 18 танков и других боевых бронированных машин, семь реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники и пять боевых катеров», — сказал Конашенков.