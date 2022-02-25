Российские ВС в ходе спецоперации на Украине сбили 11 летательных аппаратов — МО РФ
14:12 25.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские вооруженные силы в ходе спецоперации на территории Украины сбили пять боевых самолетов, один вертолет и пять беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Сбито: пять боевых самолетов, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 18 танков и других боевых бронированных машин, семь реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники и пять боевых катеров», — сказал Конашенков.
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