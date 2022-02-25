Глава Минфина ФРГ заявил о «полной блокаде» российских банков и прекращении бизнеса с РФ

14:32

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что бизнес с РФ уже практически свернут в свете блокады российских банков, возможны лишь отдельные транзакции.

«Мы уже имеем полную блокаду российских банков, тем самым бизнес с Россией уже практически прекращен», — сказал министр в пятницу на пресс-конференции со своим французским коллегой Брюно Ле Мэром. «В отдельном случае транзакции пока еще возможны, например для оплаты поставок газа или чтобы немецкие компании могли осуществлять переводы собственным дочерним предприятиям в России», — отметил Линднер. По его словам, «обсуждаются все варианты» дополнительных ограничений.

«Другие шаги возможны, но нужно продумать их воздействие. Речь идет о том, что последствия должна ощущать российская экономика», — заявил глава Минфина ФРГ.