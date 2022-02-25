Сбер назвал недостоверной информацию о сбоях в своей работе

15:01

В Сбере опровергли информацию о сбоях в работе банка. Ранее сервис Downdetector сообщил, что клиенты Сбера жаловались на проблемы с переводами денежных средств и входом в приложение. В банке назвали это фейком.

«Сервис Downdetector показывает некорректные данные», – отметили в Сбере: все сервисы банка работают в штатном режиме.