В Москве выявили 3 333 заразившихся коронавирусом за сутки

15:00

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 333 против 4 730 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

В относительном выражении прирост составил 0,12%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 687 163 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 84 против 82 днем ранее, до 41 032.