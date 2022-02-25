В Москве выявили 3 333 заразившихся коронавирусом за сутки
15:00 25.02.2022
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 333 против 4 730 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.
В относительном выражении прирост составил 0,12%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 687 163 случая заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 84 против 82 днем ранее, до 41 032.
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