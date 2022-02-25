0
0
128
НОВОСТИ

Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против РФ

16:00 25.02.2022

Власти Грузии, исходя из национальных интересов, не собираются участвовать в экономических и финансовых санкциях стран Запада, введенных против России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом в пятницу сообщил грузинским журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Мы ознакомились с действиями наших международных партнеров, которые последовали после начала военных действий на Украине. Я имею в виду введение экономических и финансовых санкций (против РФ — прим. ТАСС). Я хочу четко и однозначно заявить, что Грузия с учетом наших национальных интересов не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях», — сказал Гарибашвили.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:45 25.02.2022
Верховный муфтий России поддержал военную операцию в Украине
0
25
16:12 25.02.2022
Путин готов отправить делегацию в Минск на переговоры с Украиной — Песков
0
148
16:08 25.02.2022
Отделения Сбера в наступающие выходные будут работать по буднему графику
0
114
16:00 25.02.2022
Российские военные блокировали Киев с запада — Минобороны РФ
0
157
15:45 25.02.2022
Российские банки выступили с заявлением о поддержке клиентов: ваши средства в безопасности
0
185
15:32 25.02.2022
На Западе любят иронизировать «над терпением русских», но и оно не безгранично — глава СВР
0
179
15:12 25.02.2022
Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров
0
208
15:03 25.02.2022
Собянин заявил о разблокировке транспортных карт пожилых москвичей с 28 февраля
0
197
15:01 25.02.2022
Сбер назвал недостоверной информацию о сбоях в своей работе
0
170
15:00 25.02.2022
В Москве выявили 3 333 заразившихся коронавирусом за сутки
0
170

Возврат к списку