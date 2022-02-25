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НОВОСТИ

На Западе любят иронизировать «над терпением русских», но и оно не безгранично — глава СВР

15:32 25.02.2022

Запад любит иронизировать над «терпением русских», но терпение России не безгранично. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в эфире телеканала «Россия-24».

«На Западе любят иронизировать над терпением русских, и это правда, но и оно не безгранично. В ходе последней бесплодной серии переговоров с западными лидерами российское руководство убедилось, что заложенный в документах ОБСЕ принцип равных гарантий безопасности для всех членов этой организации — пустой звук для США и других членов НАТО», — сказал Нарышкин.

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