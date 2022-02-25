Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением сесть за стол переговоров.

«Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои, давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», — сказал он в видеообращении, опубликованном в пятницу в его телеграм-канале. Обращаясь к Путину, Зеленский перешел на русский язык.

В пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам в любой момент, когда Вооруженные силы Украины сложат оружие, отметив, что никто не собирается на них нападать и угнетать. Он также напомнил, что Россия всегда выступала за продолжение переговорного процесса, и шанс на это сохранялся до последнего.

В ночь с четверга на пятницу Зеленский опубликовал видеообращение, в котором заявил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины и о гарантиях безопасности. Он также констатировал, что страны НАТО не готовы предоставить Украине гарантии безопасности и принять ее в альянс.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Утром в четверг Верховная рада ввела военное положение на всей территории Украины.