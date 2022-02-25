Российские банки выступили с заявлением о поддержке клиентов: ваши средства в безопасности
15:45 25.02.2022
Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, «Открытие» и другие российские банки выступили с совместным заявлением о поддержке клиентов. Приводим его полный текст:
Уважаемые клиенты!
Конкуренция – залог максимально выгодного предложения для клиента. Все эти годы мы, банковское сообщество, выстраивали конкурентный рынок, предоставляя жителям нашей страны эффективные, надежные и экономически выгодные продукты и сервисы. Мы – сильные соперники, и сегодня мы солидарны друг с другом.
Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и «Открытие» обеспечивают бесперебойную работу всего финансового рынка. Для нас очень важно, чтобы миллионы российских семей, вне зависимости от обслуживающего их банка, чувствовали сегодня и всегда уверенность в завтрашнем дне, зная, что их средства в безопасности.
Вчера многие клиенты прочитали новости о включении крупнейших российских банков в санкционные списки и были обеспокоены. Мы считаем важным обратить внимание, что каждый из банков продолжает обслуживать клиентов в штатном режиме и делает всё необходимое, чтобы пройти этот нестабильный период спокойно. Банковское сообщество готово к различным сценариям: у нас достаточно ликвидности для удовлетворения спроса, нет ограничений на снятие наличных ни в банкоматах, ни в отделениях. В условиях санкций мы координируем свою деятельность и совместно с Центральным банком работаем над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы.
В кризисные моменты высока вероятность необдуманных действий. Поэтому пусть источником информации для принятия решений в эти дни станут только официальные интернет-площадки банков, наши горячие линии и сотрудники в отделениях.
Ответы на вопросы клиентов от Сбербанка.
Ответы на вопросы клиентов от ВТБ.
Ответы на вопросы клиентов от Альфа-Банка.
Ответы на вопросы клиентов от банка «Открытие».
Оперативная информация от Центрального банка Российской Федерации.
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