Российские военные блокировали Киев с запада — Минобороны РФ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские десантники захватили аэродром Гостомель в пригороде Киева и, соединившись с основными силами Воздушно-десантных войск РФ, блокировали украинскую столицу с запада. Об этом сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«24 февраля Вооруженными силами Российской Федерации проведена успешная операция по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. <…> При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в Вооруженных силах России нет», — сказал он.

«В настоящее время основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокирование города Киева с запада», — добавил Конашенков.