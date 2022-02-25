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НОВОСТИ

Российские военные блокировали Киев с запада — Минобороны РФ

16:00 25.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские десантники захватили аэродром Гостомель в пригороде Киева и, соединившись с основными силами Воздушно-десантных войск РФ, блокировали украинскую столицу с запада. Об этом сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«24 февраля Вооруженными силами Российской Федерации проведена успешная операция по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. <…> При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в Вооруженных силах России нет», — сказал он.

«В настоящее время основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокирование города Киева с запада», — добавил Конашенков.

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