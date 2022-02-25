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Путин готов отправить делегацию в Минск на переговоры с Украиной — Песков

16:12 25.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин готов отправить в Минск на переговоры с Украиной делегацию РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В ответ на предложение [президента Украины Владимира] Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией», — указал он.

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