Отделения Сбера в наступающие выходные будут работать по буднему графику

16:08

Отделения Сбера в ближайшие выходные будут работать по графику будних дней. Об этом говорится в сообщении банка.

«Для обеспечения удобства обслуживания клиентов 26 февраля (суббота) и 27 февраля (воскресенье) отделения Сбербанка по всей стране будут работать в режиме будних дней. Все операции будут выполняться в обычном режиме, – сообщили в Сбере. – С графиком работы отделений можно ознакомиться на сайте Сбербанка, выбрав на карте интересующее клиента отделение, а также в разделе «На карте» в мобильном приложении СберБанк Онлайн».