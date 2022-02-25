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НОВОСТИ

Отделения Сбера в наступающие выходные будут работать по буднему графику

16:08 25.02.2022

Отделения Сбера в ближайшие выходные будут работать по графику будних дней. Об этом говорится в сообщении банка.

«Для обеспечения удобства обслуживания клиентов 26 февраля (суббота) и 27 февраля (воскресенье) отделения Сбербанка по всей стране будут работать в режиме будних дней. Все операции будут выполняться в обычном режиме, – сообщили в Сбере. – С графиком работы отделений можно ознакомиться на сайте Сбербанка, выбрав на карте интересующее клиента отделение, а также в разделе «На карте» в мобильном приложении СберБанк Онлайн».

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