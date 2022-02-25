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НОВОСТИ

Верховный муфтий России поддержал военную операцию в Украине

16:45 25.02.2022 Источник: Коммерсант.ru

Центральное духовное управление мусульман России 24 февраля на расширенном пленуме шура (президиума) приняло заявление по поводу военной операции на Украине. Документ, подписанный председателем ЦДУМ, верховным муфтием России Талгатом Таджуддином опубликован на сайте духовного управления.

В ЦДУМ считают, что «долгие восемь лет население многострадальной земли Донбасса подвергалось планомерному истреблению со стороны украинских властей». Россия, по мнению ЦДУМ, «делала все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными, политическими средствами», однако проведение военной операции «стало единственной возможностью спасти жителей Донбасса, которые подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».  Коммерсантъ

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