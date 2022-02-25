Верховный муфтий России поддержал военную операцию в Украине
16:45 25.02.2022 Источник: Коммерсант.ru
Центральное духовное управление мусульман России 24 февраля на расширенном пленуме шура (президиума) приняло заявление по поводу военной операции на Украине. Документ, подписанный председателем ЦДУМ, верховным муфтием России Талгатом Таджуддином опубликован на сайте духовного управления.
В ЦДУМ считают, что «долгие восемь лет население многострадальной земли Донбасса подвергалось планомерному истреблению со стороны украинских властей». Россия, по мнению ЦДУМ, «делала все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными, политическими средствами», однако проведение военной операции «стало единственной возможностью спасти жителей Донбасса, которые подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Коммерсантъ
НОВОСТИ
- 16:12 25.02.2022
- Путин готов отправить делегацию в Минск на переговоры с Украиной — Песков
- 16:08 25.02.2022
- Отделения Сбера в наступающие выходные будут работать по буднему графику
- 16:00 25.02.2022
- Российские военные блокировали Киев с запада — Минобороны РФ
- 16:00 25.02.2022
- Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против РФ
- 15:45 25.02.2022
- Российские банки выступили с заявлением о поддержке клиентов: ваши средства в безопасности
- 15:32 25.02.2022
- На Западе любят иронизировать «над терпением русских», но и оно не безгранично — глава СВР
- 15:12 25.02.2022
- Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров
- 15:03 25.02.2022
- Собянин заявил о разблокировке транспортных карт пожилых москвичей с 28 февраля
- 15:01 25.02.2022
- Сбер назвал недостоверной информацию о сбоях в своей работе
- 15:00 25.02.2022
- В Москве выявили 3 333 заразившихся коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать