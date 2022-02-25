События вокруг Украины являются восстановлением утраченного с распадом СССР баланса — Асад
18:40 25.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
События вокруг Украины являются восстановлением баланса в мире, утраченного после распада СССР. Такое мнение выразил в пятницу президент Сирии Башар Асад в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
«То, что происходит сейчас, — это исправление истории и восстановление баланса в мире, утраченного после распада Советского Союза. Устроенная Западом истерия направлена на то, чтобы история и дальше двигалась по ложному пути к хаосу», — цитирует сирийского лидера его канцелярия.
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