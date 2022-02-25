Киев в ответ на идею переговоров в Минске предложил Варшаву, потом ушел со связи — Песков

20:40

Украинская сторона в ответ на идею провести переговоры в Минске предложила вместо него Варшаву, а затем ушла со связи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«После небольшой паузы украинцы заявили, что пересматривают идею с Минском и что теперь они хотят ехать в Варшаву, а после этого вообще ушли со связи, взяли паузу», — сообщил журналистам представитель Кремля.