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НОВОСТИ

Киев в ответ на идею переговоров в Минске предложил Варшаву, потом ушел со связи — Песков

20:40 25.02.2022

Украинская сторона в ответ на идею провести переговоры в Минске предложила вместо него Варшаву, а затем ушла со связи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«После небольшой паузы украинцы заявили, что пересматривают идею с Минском и что теперь они хотят ехать в Варшаву, а после этого вообще ушли со связи, взяли паузу», — сообщил журналистам представитель Кремля.

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