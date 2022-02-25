ЕС решил ввести санкции против Путина и Лаврова — Боррель
21:25 25.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз решил ввести санкции против президента России Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова. Об этом заявил в пятницу глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренного заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе.
«Мы включили сегодня в [санкционный] список президента Путина и министра иностранных дел Лаврова», — сказал он, информировав, что Совет ЕС одобрил второй пакет персональных и экономических санкций против России.
[обновлено 21:45]
Великобритания очень скоро введет санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона по итогам его телефонного разговора с лидерами НАТО.
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