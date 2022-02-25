0
0
154
НОВОСТИ

ЕС решил ввести санкции против Путина и Лаврова — Боррель

21:25 25.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз решил ввести санкции против президента России Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова. Об этом заявил в пятницу глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренного заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе.

«Мы включили сегодня в [санкционный] список президента Путина и министра иностранных дел Лаврова», — сказал он, информировав, что Совет ЕС одобрил второй пакет персональных и экономических санкций против России.

[обновлено 21:45]

Великобритания очень скоро введет санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона по итогам его телефонного разговора с лидерами НАТО.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:40 25.02.2022
РФ победит в результате военной операции на Украине, уверен президент Болгарии
0
96
22:00 25.02.2022
Права РФ в Совете Европы приостановлены, но она остается в организации
0
139
20:40 25.02.2022
Киев в ответ на идею переговоров в Минске предложил Варшаву, потом ушел со связи — Песков
0
279
20:00 25.02.2022
Роскомнадзор частично ограничивает доступ к соцсети Facebook
0
291
19:20 25.02.2022
Отключение от SWIFT не вошло в список санкций против РФ — Bloomberg
0
346
18:40 25.02.2022
События вокруг Украины являются восстановлением утраченного с распадом СССР баланса — Асад
0
353
18:25 25.02.2022
Путин не считает возможным договариваться с «шайкой наркоманов и неонацистов» в Киеве
0
462
17:32 25.02.2022
Доллар пошел на снижение после слов Пескова о готовности России к переговорам
0
432
17:12 25.02.2022
Папа Франциск готов стать посредником между Россией и Украиной
0
409
17:00 25.02.2022
Верховный муфтий России поддержал военную операцию в Украине
0
446

Возврат к списку