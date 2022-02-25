РФ победит в результате военной операции на Украине, уверен президент Болгарии
22:40 25.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия, «наиболее вероятно», победит в результате военной операции на Украине. Уверенность в этом выразил в пятницу президент Болгарии Румен Радев на брифинге по итогам встречи лидеров стран «Бухарестской девятки» (Б-9), которые собрались в Варшаве на внеочередном саммите, посвященном ситуации на Украине.
«Сегодня вечером мы обсудили многие аспекты этого кризиса. Но мы должны иметь в виду, что, наиболее вероятно, это очевидно, Российская Федерация выиграет эту войну», — сказал он.
Радев подчеркнул, что «европейская архитектура безопасности развалилась». «Наша обязанность — глубоко проанализировать, каковы причины коллапса этой системы, какие кратко- и долгосрочные меры мы должны принять, чтобы перестроить нашу систему европейской безопасности. Это наша ответственность», — заявил он.
Членами «Бухарестской девятки» являются входящие в НАТО Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония. На саммит в Варшаве прибыли все главы стран объединения, кроме лидеров Румынии и Чехии, которые присоединились удаленно. На саммит также приехала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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