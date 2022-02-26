Китай назвал легитимными озабоченности РФ в сфере безопасности
08:15 26.02.2022 Источник: РБК
Обеспокоенности России в сфере безопасности легитимны и должны быть внимательно учтены, заявил постоянный представитель Китайской народной республики в ООН Чжан Цзюнь на срочном заседании Совета безопасности ООН.
«Китай выступает за всеобъемлющее, оперативное и устойчивое рассмотрение концепции [безопасности], твердо веря, что безопасность одной страны не может быть достигнута в ущерб безопасности другой страны путем ее подрыва. Нужна региональная безопасность. Но не за счет расширения какой-то группы стран или действий стран. Поэтому пять раундов расширения НАТО затронули законные озабоченности России в плане безопасности, они должны быть внимательно учтены и адекватно рассмотрены», — сказал Цзюнь. РБК
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