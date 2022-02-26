Российские войска не встретив сопротивления вошли в Мелитополь

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска вошли в Мелитополь в ходе операции по демилитаризации Украины, не встретив сопротивления. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«Вечером 25 февраля после высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское (Украина) российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь. При передвижении по городу мелитопольцы приветствовали российских военнослужащих. Отдельные горожане старшего возраста выходили на улицы с красными флагами», — сказали в военном ведомстве.