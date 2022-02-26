0
0
105
НОВОСТИ

США поддержат решение Украины о нейтральном статусе, если Киев его примет — Шерман

12:00 26.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США поддержат те решения, которые примет для себя Украина, выбор за народом страны. Об этом заявила заместитель главы Госдепартамента США Уэнди Шерман в интервью газете «Коммерсант», отвечая на вопрос о том, поддержит ли Вашингтон принятие Киевом нейтрального статуса.

«Мы будем поддерживать те решения, которые для себя примет Украина. Мы с самого начала этого кризиса говорили, что не будем делать ничего с Украиной без Украины. Мы не будем ничего делать с Европой без Европы. И с НАТО без НАТО. Так что выбор за народом Украины. Мы поддерживаем те решения, которые они приняли», — сказала она.

Ранее представитель офиса президента Украины заявил, что Киев может обсудить с Москвой нейтральный статус Украины, но с четким пакетом гарантий по безопасности.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:30 26.02.2022
Медведев не исключил национализацию имущества лиц из США и ЕС в России в ответ на санкции
0
43
12:25 26.02.2022
Украинские националисты нанесли удар из «Градов» по Старобельску — МО РФ
0
69
11:30 26.02.2022
В России выявили 122 995 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
137
11:00 26.02.2022
Вооруженные силы РФ уничтожили 821 объект военной инфраструктуры Украины
0
233
10:30 26.02.2022
Токаев отказался помочь РФ в ситуации на Украине — СМИ
0
489
10:00 26.02.2022
Роскосмос в ответ на санкции приостанавливает запуски с космодрома Куру — Рогозин
0
301
09:30 26.02.2022
Зеленский заявил, что находится в Киеве, а армия «не сложит оружие и будет защищаться»
0
339
09:05 26.02.2022
Байден издал меморандум о предоставлении Киеву немедленной военной помощи
0
387
09:00 26.02.2022
Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию западных стран с осуждением операции РФ на Украине
0
358
08:45 26.02.2022
ЕС принял самый серьезный с 2014 года блок санкций против России
0
389

Возврат к списку