США поддержат решение Украины о нейтральном статусе, если Киев его примет — Шерман
12:00 26.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США поддержат те решения, которые примет для себя Украина, выбор за народом страны. Об этом заявила заместитель главы Госдепартамента США Уэнди Шерман в интервью газете «Коммерсант», отвечая на вопрос о том, поддержит ли Вашингтон принятие Киевом нейтрального статуса.
«Мы будем поддерживать те решения, которые для себя примет Украина. Мы с самого начала этого кризиса говорили, что не будем делать ничего с Украиной без Украины. Мы не будем ничего делать с Европой без Европы. И с НАТО без НАТО. Так что выбор за народом Украины. Мы поддерживаем те решения, которые они приняли», — сказала она.
Ранее представитель офиса президента Украины заявил, что Киев может обсудить с Москвой нейтральный статус Украины, но с четким пакетом гарантий по безопасности.
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