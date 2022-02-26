США поддержат решение Украины о нейтральном статусе, если Киев его примет — Шерман

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США поддержат те решения, которые примет для себя Украина, выбор за народом страны. Об этом заявила заместитель главы Госдепартамента США Уэнди Шерман в интервью газете «Коммерсант», отвечая на вопрос о том, поддержит ли Вашингтон принятие Киевом нейтрального статуса.

«Мы будем поддерживать те решения, которые для себя примет Украина. Мы с самого начала этого кризиса говорили, что не будем делать ничего с Украиной без Украины. Мы не будем ничего делать с Европой без Европы. И с НАТО без НАТО. Так что выбор за народом Украины. Мы поддерживаем те решения, которые они приняли», — сказала она.

Ранее представитель офиса президента Украины заявил, что Киев может обсудить с Москвой нейтральный статус Украины, но с четким пакетом гарантий по безопасности.