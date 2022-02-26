Украинские националисты нанесли удар из «Градов» по Старобельску — МО РФ
12:25 26.02.2022
Украинские националисты в субботу утром нанесли удар из реактивных систем залпового огня «Град» по жилым кварталам города Старобельска, среди жителей есть жертвы. Об этом заявили журналистам в Минобороны РФ.
«В 10:30 26 февраля украинские националисты нанесли удар ракетными системами залпового огня „Град“ по жилым кварталам города Старобельска. В результате в городе начался пожар, есть разрушения жилых домов, имеются погибшие среди мирного населения», — сказали в министерстве.
У ведомства есть данные о планах провокаций со стороны украинских националистов в Краматорске и Славянске. «Минобороны России имеет достоверные данные, что подобные (произошедшей в городе Старобельске — прим. ТАСС) провокации со стороны украинских националистов спланированы в населенных пунктах Краматорск и Славянск. Вооруженные силы Российской Федерации ударов по городам и населенным пунктам не наносят, принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан», — говорится в сообщении.
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