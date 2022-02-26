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Медведев не исключил национализацию имущества лиц из США и ЕС в России в ответ на санкции

12:30 26.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключил национализацию имущества лиц, имеющих регистрацию в США, ЕС и других недружественных юрисдикциях, на фоне новых санкций против Москвы.

Он заметил, что Россию пугают арестом денег граждан и компаний за рубежом — «просто всех, без всяких санкций», «сплошняком», «типа назло». Как считает политик, на такое «надо будет отвечать вполне симметрично».

«Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу. А может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях. Типа США, государств ЕС и ряда подпевающих государств англосаксонского мира, которые примут в этом участие», — пояснил он на своей странице «Вконтакте».

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