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Медведев назвал СЕ и ПАСЕ «бессмысленными богадельнями», о которых РФ надо забыть навсегда

13:15 26.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не видит проблем для России из-за ее исключения из некоторых международных организаций. По его мнению, напротив, это повод «забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда».

«Теперь нас отовсюду гонят, наказывают, пугают, а нам опять не страшно», — написал Медведев в субботу на своей странице в сети «Вконтакте». «Совет Европы и ПАСЕ вот приостановили членство России. Дикая несправедливость», — отметил с иронией зампред СБ. Однако, на его взгляд, такое исключение — «неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда». «И вступали-то сдуру когда-то. По молодости», — пояснил он.

По мнению Медведева, «к тому же это еще и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране». «Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае», — привел пример он.

Зампред Совбеза с сарказмом заметил, что отказ Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) от присоединения России к организации — «тоже безумно страшная вещь». «Не знаю, что и делать теперь. Хотя нас и так там не желали видеть уже почитай восемь лет. И снова не хотят. Ну насильно мил не будешь…» — написал Медведев.

«Далее по исключениям „отовсюду“ в виде наказания — по списку. Поневоле призадумаешься только о времени, потраченном в этих структурах понапрасну», — заключил заместитель председателя СБ РФ.

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