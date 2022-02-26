Микронезия прислала ноту о разрыве дипотношений с РФ — Захарова
14:00 26.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Микронезия прислала ноту о разрыве дипломатических отношений с Россией.
«Запад откликнулся на призыв [президента Украины Владимира] Зеленского о действенной помощи: Федеративные Штаты Микронезии прислали ноту о разрыве дипломатических отношений с Россией», — написала она в субботу в своем телеграм-канале.
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