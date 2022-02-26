В Москве выявили 3 947 заразившихся коронавирусом за сутки

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 947 против 3 333 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.

В относительном выражении прирост составил 0,15%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 691 110 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 83 против 84 днем ранее, до 41 115.