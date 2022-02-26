В Москве выявили 3 947 заразившихся коронавирусом за сутки
15:00 26.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 947 против 3 333 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.
В относительном выражении прирост составил 0,15%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 691 110 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 83 против 84 днем ранее, до 41 115.
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