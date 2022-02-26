Швеция и Финляндия запретили пролет самолета Володина над своей территорией на пути с Кубы

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швеция и Финляндия в минувшую пятницу закрыли свое воздушное пространство для самолета Ил-96 специального летного отряда «Россия», на борту которого находился спикер Госдумы Вячеслав Володин вместе с депутатами.

Российская делегация возвращалась на родину после официального визита председателя Думы на Кубу и в Никарагуа, который проходил с 23 по 24 февраля. Поездка завершилась в Никарагуа, однако из Манагуа воздушное судно вновь вылетело в Гавану, где прошла дозаправка. Самолет должен был прибыть в аэропорт «Внуково-2» в 17:30 мск 25 февраля, однако приземлился в 18:14 мск. В полете борт несколько раз менял курс.

Как сообщил позже ТАСС один из членов российской делегации, «власти Швеции и Финляндии закрыли свое воздушное пространство для российского спецборта». Судя по информации порталов, отслеживающих полеты самолетов, экипаж выбрал маршрут для облета этих стран через север.

В думской пресс-службе данную информацию подтвердили.

Как отмечает корр. ТАСС, сопровождавший спикера в поездке, обстановка на борту была спокойная, экипаж не объявлял об изменении маршрута.