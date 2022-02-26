0
0
156
НОВОСТИ

Швеция и Финляндия запретили пролет самолета Володина над своей территорией на пути с Кубы

16:00 26.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швеция и Финляндия в минувшую пятницу закрыли свое воздушное пространство для самолета Ил-96 специального летного отряда «Россия», на борту которого находился спикер Госдумы Вячеслав Володин вместе с депутатами.

Российская делегация возвращалась на родину после официального визита председателя Думы на Кубу и в Никарагуа, который проходил с 23 по 24 февраля. Поездка завершилась в Никарагуа, однако из Манагуа воздушное судно вновь вылетело в Гавану, где прошла дозаправка. Самолет должен был прибыть в аэропорт «Внуково-2» в 17:30 мск 25 февраля, однако приземлился в 18:14 мск. В полете борт несколько раз менял курс.

Как сообщил позже ТАСС один из членов российской делегации, «власти Швеции и Финляндии закрыли свое воздушное пространство для российского спецборта». Судя по информации порталов, отслеживающих полеты самолетов, экипаж выбрал маршрут для облета этих стран через север.

В думской пресс-службе данную информацию подтвердили.

Как отмечает корр. ТАСС, сопровождавший спикера в поездке, обстановка на борту была спокойная, экипаж не объявлял об изменении маршрута.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 26.02.2022
Россия закрыла свое воздушное пространство для Болгарии, Польши и Чехии
0
39
16:30 26.02.2022
В Ла-Манше задержано российское судно Baltic Leader, подпавшее под санкции США
0
113
15:00 26.02.2022
В Москве выявили 3 947 заразившихся коронавирусом за сутки
0
226
14:00 26.02.2022
Микронезия прислала ноту о разрыве дипотношений с РФ — Захарова
0
388
13:30 26.02.2022
Зеленский спешно покинул Киев, сообщил Володин
0
440
13:15 26.02.2022
Медведев назвал СЕ и ПАСЕ «бессмысленными богадельнями», о которых РФ надо забыть навсегда
0
389
13:07 26.02.2022
Марата Башарова уволили из театра после того, как он поддержал спецоперацию в Украине
0
492
13:00 26.02.2022
Макрон заявил, что «война будет длительной»
0
408
12:30 26.02.2022
Медведев не исключил национализацию имущества лиц из США и ЕС в России в ответ на санкции
0
574
12:25 26.02.2022
Украинские националисты нанесли удар из «Градов» по Старобельску — МО РФ
0
469

Возврат к списку